Ведран Чорлука: Хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве» (фото, видео)

- Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета «Локомотива». Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Мне понравилось в «Локомотиве» с первого года – клуб, город, болельщики. Если все получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве», - передает слова защитника пресс-служба клуба.

Добавим, что 34-летний хорватский защитник подписал контракт сроком до лета 2021 года.

Напомним, что Чорлука перешел в «Локомотив» из «Тоттенхэма» в июле 2012 года. С тех пор защитник провел за московский клуб 201 встречу, записав на свой счет восемь забитых мячей, семь голевых передач, а также заработав 48 желтых и две красных карточки.