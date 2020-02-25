Ведран Чорлука: Хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве» (фото, видео)
Хорватский защитник Ведран Чорлука прокомментировал продление контракта с «Локомотивом».
- Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета «Локомотива». Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Мне понравилось в «Локомотиве» с первого года – клуб, город, болельщики. Если все получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве», - передает слова защитника пресс-служба клуба.
Напомним, что Чорлука перешел в «Локомотив» из «Тоттенхэма» в июле 2012 года. С тех пор защитник провел за московский клуб 201 встречу, записав на свой счет восемь забитых мячей, семь голевых передач, а также заработав 48 желтых и две красных карточки.
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