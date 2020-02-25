Матч «Зенит» – «Локомотив» покажут в главном гастрономическом центре Москвы Посетители крупнейшего в мире фудмолла «Депо. Москва» смогут в прямом эфире следить за событиями центральной встречи 20-го тура РПЛ.

Матч 20-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» начнется в Санкт-Петербурге 29 февраля в 19:00 по московскому времени. «Картинку» с «Газпром-Арены» выведут на большой экран фудмолла на улице Лесная. Игру будет сопровождать живой комментарий.

Помимо трансляции любители футбола, заглянувшие в этот вечер в «Депо. Москва», получат возможность принять участие в розыгрыше специальных призов, а заодно поужинать на территории комплекса, где представлены кухни всех континентов.

– За время зимнего перерыва наши болельщики соскучились по большому футболу, но далеко не все смогут попасть в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом», – отметил директор по связям с общественностью «Локо» Кирилл Брейдо. – Поэтому мы очень рады возможности совместно с «Депо. Москва» устроить массовый просмотр такой важной игры. Надеемся, трансляция и сопровождающее ее шоу помогут завоевать сердца новых болельщиков «Локомотива». Тем более что само название фудмолла ассоциируется с железной дорогой.

– Фудмолл «Депо. Москва» уже не раз с успехом принимал мероприятия самой разной направленности, – рассказал генеральный директор квартала «Депо Лесная» Александр Рафаилов. – Здесь вручались премии, награды, проводились музыкальные концерты. Уверены, первая футбольная трансляция послужит началом новой традиции – объединять в стенах фудмолла любителей спорта. Благодарны «Локомотиву» за выбор нашей площадки для этой цели. Можно не сомневаться: 29 февраля все пройдет на ура.

Добавим, что «Депо. Москва» – крупнейший в мире фудмолл. Площадь комплекса составляет 11 тысяч квадратных метров. Ежедневно его посещают 27 тысяч человек.

«Зенит» и «Локо» подошли к матчу на первом и пятом местах в турнирной таблице. У питерцев – 45 очков, у москвичей – 34, при этом они всего на очко отстают от второй строчки. Напомним, что осенью оба клуба представляли Россию в групповом турнире Лиги чемпионов. Их поединок первого круга в Черкизове завершился со счетом 1:0. Единственный мяч тогда забил полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк.