«Наполи» сыграет дома с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов Начало матча на «Стадио Сан-Паоло» – 23:00 (мск).

«Наполи» примет «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На групповом этапе «адзурри» заняли второе место в группе E, отстав на одно очко от «Ливерпуля», а каталонцы стали первыми в группе F, в которой дважды со счетом 2:1 обыграли «Интер».

Ранее команды никогда не встречались друг с другом в официальных турнирах. Отметим, что в прошлом сезоне «Наполи» завершил выступление в Лиге чемпионов на групповом этапе, а «Барселона» дошла до полуфинала.

Матч «Наполи» – «Барселона» пройдет 25 февраля на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Начало игры – 23:00 (мск).

Ответная игра на «Камп Ноу» в Барселоне запланирована на 18 марта.