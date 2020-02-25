«Ювентус» не намерен возвращать болельщикам деньги за билеты на матч против «Интера»

Из-за распространения коронавируса в Италии было решено провести шесть матчей ближайшего тура футбольного чемпионата при пустых трибунах. Это решение касается и центральной встречи «Ювентус» – «Интер». При этом La Gazzetta dello Sport сообщает, что футбольный клуб «Ювентус» не намерен возвращать болельщикам деньги за купленные билеты.
По информации итальянской газеты, «Ювентус» заработал 3 миллиона евро, и руководство туринцев считает, что эти деньги нельзя терять из-за решения Федерации футбола Италии. Ситуацию рассмотрят антимонопольные органы.
В то же время миланский «Интер» уже начал процедуру возврата денег своим болельщикам.
«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, набрав 60 очков в 25 турах. «Интер», сыграв 24 встречи, занимает третье месте и имеет в активе 54 очка.
23 февраля из-за эпидемии коронавируса не состоялся матч «Интер» – «Сампдория».
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