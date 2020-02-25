ФНЛ утвердила календарный план на сезон-2020/21 Первенство Футбольной национальной лиги начнется 4 июля.

Пресс-служба ФНЛ сообщает, что на очередном заседании общего собрания лиги был утвержден календарный план на сезон-2021/22.

Первенство стартует 4 июля и завершится 22 мая. До зимнего перерыва команды ФНЛ проведут 25 туров, последний из которых намечен на 28 ноября. Возобновятся соревнования 7 марта 2021 года.

Переходные матчи с командами Премьер-лиги состоятся 27 мая и 2 июня 2021 года.