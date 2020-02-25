УЕФА допускает возможность отмены или переноса Евро-2020 из-за коронавируса Турнир должен пройти в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля.

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что европейские футбольные турниры, в том числе и чемпионат Европы 2020 года, могут быть прерваны, перенесены или отменены в том случае, если ситуация с распространением коронавируса будет продолжать ухудшаться.

«Сейчас мы ждем, мы следим за развитием дел, – отметил Ува в интервью итальянской государственной телерадиокомпании RAI. – Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Проведение соревнований будет остановлено лишь в том случае, если ситуация ухудшится».

Финальный турнир Евро-2020 должен пройти в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля. Матч открытия Турция – Италия должен состояться в Риме на «Стадио Олимпико».

На данный момент в Италии наблюдается вспышка коронавируса, число заболевших превысило 220 человек – это наивысший показатель в Европе. Четыре матча 25-го тура чемпионата серии А были отменены, а шесть игр 26-го тура пройдут при пустых трибунах.