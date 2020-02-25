Чемпионат Японии приостановлен из-за коронавируса до середины марта В стране подтверждено заражение 862 человек.

Руководство японской J-лиги приняло решение приостановить проведение всех матчей турнира до 15 марта. Об этом сообщает Kyodo News.

«Мы должны были принять это решение. Я извиняюсь перед всеми болельщиками, которые ждали матчей, но ситуация с коронавирусом – это проблема национального масштаба», – заявил глава лиги Мицуру Мурай.

Чемпионат Японии с участием 18 команд стартовал 21 февраля. Был сыгран один тур.

Сегодня стало известно, что погиб четвертый пассажир с круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка COVID-19, который власти Японии поместили на двухнедельный карантин.

Всего в Японии заражение новым типом коронавируса подтверждено у 862 человек. Из них 691 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В тяжелом состоянии находятся более 30 человек.