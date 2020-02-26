Система VAR будет работать на всех матчах второго круга РПЛ В ближайшие выходные после зимней паузы возобновляется чемпионат России.

Система видеопомощи арбитрам будет работать на всех матчах второго круга чемпионата России.

Об этом сообщает официальный Twitter РФС.

⚡️ Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах. Бригады арбитров на 20 тур. pic.twitter.com/h85l4KbXoM — РФС (@rfsruofficial) February 26, 2020

В первом круге VAR работал лишь на нескольких матчах каждого тура.

Напомним, игры 20-го тура чемпионата России пройдут с 28 февраля по 1 марта.