«Ротор» обыграл «Мордовию» и занял 13-е место на Кубке ФНЛ На Кипре проходит ежегодный турнир с участием российских клубов.

Волгоградский «Ротор» со счетом 2:0 обыграл саранскую «Мордовию» в матче за 13-е место на Кубке ФНЛ.

Оба мяча забил Камиль Муллин на 30-й и 49-й минутах.

«Ротор» лидирует в первенстве ФНЛ, набрав 52 очка в 25 матчах. «Мордовия» находится в зоне вылета на 18-й позиции, имея 19 очков.

Турнир Футбольной национальной лиги возобновится 9 марта.