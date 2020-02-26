Ляказетт – об уходе из «Арсенала»: Ничего не слышал об этом

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал слухи о возможном уходе из английского клуба.
«Я не слышал об этом. У меня есть контракт с «Арсеналом», поэтому мне нет смысла уходить. Все в клубе довольны моей работой», – цитирует француза Goal.com.
В текущем сезоне нападающий отыграл 24 матча, забил 8 голов и отдал 3 голевых передачи. Его контракт в силе до 30 июня 2022 года.
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