Ляказетт – об уходе из «Арсенала»: Ничего не слышал об этом Ранее сообщалось, что французский футболист интересен мадридскому «Атлетико» и «Барселоне».

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал слухи о возможном уходе из английского клуба.

«Я не слышал об этом. У меня есть контракт с «Арсеналом», поэтому мне нет смысла уходить. Все в клубе довольны моей работой», – цитирует француза Goal.com.

В текущем сезоне нападающий отыграл 24 матча, забил 8 голов и отдал 3 голевых передачи. Его контракт в силе до 30 июня 2022 года.