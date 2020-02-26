Ляказетт – об уходе из «Арсенала»: Ничего не слышал об этом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 февраля 2020 20:28ФутболГичунцев Артур

Ляказетт – об уходе из «Арсенала»: Ничего не слышал об этом

Ранее сообщалось, что французский футболист интересен мадридскому «Атлетико» и «Барселоне».

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал слухи о возможном уходе из английского клуба.

«Я не слышал об этом. У меня есть контракт с «Арсеналом», поэтому мне нет смысла уходить. Все в клубе довольны моей работой», – цитирует француза Goal.com.

В текущем сезоне нападающий отыграл 24 матча, забил 8 голов и отдал 3 голевых передачи. Его контракт в силе до 30 июня 2022 года.

Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль Женская сборная России осталась без медалей в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. 22.02.2020 15:45 Биатлон Мысин Николай
Команда Олега Знарка – скрытый фаворит Запада Давно «Спартак» не выходил в плей-офф столь уверенно. 11 февраля красно-белые переиграли дома магнитогорский «Металлург» и за две недели до окончания регулярного чемпионата оформили себе место в восьмерке западной конференции. 26.02.2020 15:34 Хоккей Федоровский Александр
Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой Французы – первые, норвежцы –, немцы – третьи, россияне – четвертые. Таков итог мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону. 22.02.2020 18:15 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев: Те, кто требуют покаяния от Логинова, могут смело идти в жопу! Олимпийская чемпионка Вильхельм призывает Логинова раскаяться за допинг Олег Матыцин: Минспорта обеспокоено ситуацией с обысками на чемпионате мира по биатлону
Впереди – годы без спорта Главный редактор «Советского спорта» пугает: чемпионат Европы может быть не просто перенесен. Привычного для всех нас спорта может из-за эпидемии коронавируса больше не быть. 25.02.2020 19:30 Футбол Яременко Николай
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Обыски у биатлонистов? По делу! Сами виноваты! Колонка Яременко Главный редактор «Советского спорта» в своей полемичной колонке обращается к главному спортивному скандалу последних суток. 22.02.2020 15:00 Биатлон Яременко Николай
Сергей Прядкин: Думаю, Тиньков полюбит российский футбол За два дня до возобновления чемпионата РПЛ, президент лиги официально объявил о подписании контракта с новым титульным спонсором, которым, как сообщалось ранее, стал «Тинькофф банк». В связи с этим изменились логотип и полное наименование турнира. 26.02.2020 19:00 Футбол Григорьевская Юлия
Андрей Разин: Спрыгнуть с седьмого этажа мне не хотелось Главный тренер «Северстали» подвел итог сезона. 26.02.2020 13:45 Хоккей Кузютина Елена
Лэмпард рано уверовал в успех. Гнабри за три минуты прибил «Челси» (видео) Встреча прошла в Лондоне. 26.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем
Новости
20:28 Футбол Ляказетт – об уходе из «Арсенала»: Ничего не слышал об этом
20:27 Футбол Сборная Белоруссии выиграла товарищеский матч у команды Болгарии
20:14 Баскетбол УГМК завершил групповой турнир Евролиги, разгромив турецкую «Чукурову» с разницей в 75 очков
20:14 Футбол Сульшер: «МЮ» должен вернуться в ЛЧ, в том числе и по финансовым причинам
19:47 Футбол Левандовски пропустит один месяц, травмировав колено в матче против «Челси»
19:35 Хоккей Капитан и лучший бомбардир «Витязя» Семин выбыл из-за травмы до конца сезона
19:23 Теннис Джокович обыграл Кольшрайбера и сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Дубае
19:05 Футбол Президент «Баварии» подарил тренеру Флику ручку на день рождения с намеком о продлении контракта
18:45 Биатлон Павлова выиграла суперспринт на чемпионате Европы
18:34 Футбол «Енисей» проиграл молодежному составу «Крыльев Советов» и занял 12-е место на Кубке ФНЛ
18:27 Теннис Анна Дмитриева: Шарапова поняла, что не нужно тратить дорогие годы на то, что обречено на неудачу
18:10 Биатлон Белорус Бочарников выиграл суперспринт на чемпионате Европы, Халили занял седьмое место
17:52 Хоккей «Сибирь» обыграла рижское «Динамо», проигрывая 0:2 по ходу матча.
17:44 Теннис Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв австрийца Новака
17:33 Теннис Евгений Кафельников: Любой спортсмен может завидовать результатам Шараповой
17:22 Теннис Кузнецова без борьбы вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, Анисимова отказалась играть из-за болезни
17:05 Бокс Деонтей Уайлдер: Рефери позволил Фьюри сражаться грязно
16:55 Футбол «Ливерпуль» готов платить Вернеру 8 миллионов евро за сезон
16:50 Футбол РПЛ обратилась в Российский футбольный союз с предложением о расширении чемпионата до 18 команд
16:20 Теннис Шарапова объявила о завершении карьеры
Нидерланды засекретят 13 свидетелей по делу о крушении малазийского Боинга
«Остается ждать жертв»: эксперты раскрыли секреты модной в Башкирии денежной игры
Транспортная прокуратура подтвердила проблему угольной пыли в «Торговом порту Посьет»
Руководство аэропорта «Петрозаводск» ушло в отставку
В Казани активисты отнесли в исполком четыре тысячи подписей против принятия генплана
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика