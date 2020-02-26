«Факел» обыграл ростовский СКА и занял девятое место на Кубке ФНЛ На Кипре проходит ежегодный турнир с участием российских клубов.

В матче за 9-е место на Кубке ФНЛ воронежский «Факел» обыграл СКА из Ростова-на-Дону со счетом 2:0.

Дубль оформил Алексей Евсеев, отличившись на 82-й и 90-й минутах.

Воронежцы после осенней части сезона занимают в первенстве ФНЛ последнее 20-е место, набрав 16 очков в 25 матчах.

СКА находится на седьмой позиции в зоне «Юг» в ПФЛ. Ростовчане в 18 турах набрали 25 очков.