«Факел» обыграл ростовский СКА и занял девятое место на Кубке ФНЛ

В матче за 9-е место на Кубке ФНЛ воронежский «Факел» обыграл СКА из Ростова-на-Дону со счетом 2:0.
Дубль оформил Алексей Евсеев, отличившись на 82-й и 90-й минутах.
Воронежцы после осенней части сезона занимают в первенстве ФНЛ последнее 20-е место, набрав 16 очков в 25 матчах.
СКА находится на седьмой позиции в зоне «Юг» в ПФЛ. Ростовчане в 18 турах набрали 25 очков.
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