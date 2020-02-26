«Рейнджерс» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, дважды обыграв «Брагу» В августе прошлого года португальский клуб выбил из турнира московский «Спартак».

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Брага» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия) завершился со счетом 0:1.

Единственный гол забил на 61-й минуте английский полузащитник гостей Райан Кент. Также стоить отметить, что в конце первого тайма (45+1) вратарь «Браги» Матеус парировал пенальти в исполнении румынского форварда «рейнджеров» Яниса Хаджи.

В первом матче команда Стивена Джеррарда обыграла португальский клуб в Глазго со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2.

«Рейнджерс» пробился в 1/8 финала европейского турнира впервые с 2011 года. В 2012-м клуб за долги был отправлен в третий шотландский дивизион и в следующие пять лет не выступал в еврокубках.

Напомним, что в плей-офф раунде Лиги Европы в августе прошлого года «Брага» дважды обыграла московский «Спартак» – 1:0 дома и 2:1 в гостях.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу 28 февраля.