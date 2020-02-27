Рэмси - после поражения от «Лиона»: «Ювентус» сохраняет шансы на победу в этом противостоянии

Полузащитник «Ювентуса» Арон Рэмси признался, что «Лион» доминировал на поле в игре против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.
«Мы знали, что нам будет непросто. У «Лиона» отличные игроки. Они доминировали на поле. Мы все время старались их тормозить, но у нас не получилось. Тем не менее, мы сохраняем шансы на победу в этом противостоянии. Здесь ничего не закончено», - цитирует пресс-служба УЕФА Рэмси.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус» завершился поражением туринского клуба со счетом 0:1. В составе победителей отличился полузащитник Люка Тузар, забивший на 31-й минуте.
Ответный поединок состоится 17 марта в Турине.
Добавим, что 2 марта в рамках чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле примет миланский «Интер».
Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце. 22.02.2020 13:15 Биатлон Волохов Юрий «Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья Обыски у биатлонистов? По делу! Сами виноваты! Колонка Яременко Главный редактор «Советского спорта» в своей полемичной колонке обращается к главному спортивному скандалу последних суток. 22.02.2020 15:00 Биатлон Яременко Николай «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав РПЛ – лидер Европы по новизне арен. Осталось подтянуть посещаемость Перед возобновлением российского сезона мы бросили беглый взгляд на то, как обстоят дела со стадионами в РПЛ и пятерке ведущих лиг Европы. Оказалось, мы можем смотреть свысока даже на АПЛ! 26.02.2020 14:00 Футбол Зибрак Артем Ученик Емельяненко против обидчика Харитонова. Какие бои смотреть на этой неделе Валентин Молдавский выступит на турнире Bellator 239, а Зубайра Тухугов и Магомед Мустафаев – на UFC Fight Night 168. 21.02.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль Женская сборная России осталась без медалей в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. 22.02.2020 15:45 Биатлон Мысин Николай «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья