Рэмси - после поражения от «Лиона»: «Ювентус» сохраняет шансы на победу в этом противостоянии В Европе состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «Ювентуса» Арон Рэмси признался, что «Лион» доминировал на поле в игре против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

«Мы знали, что нам будет непросто. У «Лиона» отличные игроки. Они доминировали на поле. Мы все время старались их тормозить, но у нас не получилось. Тем не менее, мы сохраняем шансы на победу в этом противостоянии. Здесь ничего не закончено», - цитирует пресс-служба УЕФА Рэмси.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус» завершился поражением туринского клуба со счетом 0:1. В составе победителей отличился полузащитник Люка Тузар, забивший на 31-й минуте.

Ответный поединок состоится 17 марта в Турине.

Добавим, что 2 марта в рамках чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле примет миланский «Интер».