Сергей Семак: Дзюба занимается по индивидуальной программе. Сложно сказать, когда он сможет играть Завтра возобновляется чемпионат России по футболу.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья нападающего Артема Дзюбы, который был заменен по ходу товарищеского матча с минским «Динамо» из-за повреждения.

«Действительно, он почувствовал боль, мы его заменили, сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьезного в его состоянии не увидит. Сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой, возможно, завтра, возможно, после игры. Когда он будет готов тренироваться в общей группе, тогда у него будет возможность играть», - цитирует тренера ТАСС.

Напомним, 29 февраля «Зенит» на своем поле примет «Локомотив» в 20-м туре чемпионата России. Питерцы уверенно возглавляют турнирную таблицу первенства, набрав 45 очков и опережая идущий на втором месте «Краснодар» на 10 очков.

«Локомотив» расположился на пятой строчке, набрав 34 очка.

Дзюба в текущем сезоне забил 13 голов и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за клуб.