«ПСЖ» видит в Кулибали замену Тиаго Силве Контракт 35-летнего бразильца с парижанами истекает ближайшим летом.

«ПСЖ» не оставляет попыток подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

По информации Calcio Mercato, руководство парижан считает, что 28-летний сенегалец станет заменой Тиаго Силве, действующее соглашение с которым рассчитано до июня 2020 года. Скорее всего, 35-летний бразилец покинет клуб в конце сезоне в статусе свободного агента.

В 2014 году «Наполи» приобрел Кулибали у бельгийского «Генка» за 7,75 миллиона евро. За это время сенегалец стал одним из лучших центральных защитников в итальянской серии А. Однако в этом сезоне из-за череды травм он пропустил большое количество матчей своей команды, сыграв только в 21 поединке. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Трансферная стоимость защитника оценивается в 75 миллионов евро.

«Наполи» занимает шестое место в серии А, набрав 36 очков после 25 туров.