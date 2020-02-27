Георгий Джикия: Иностранным специалистам тяжело ощутить спартаковский дух - Советский спорт
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27 февраля 2020 17:33ФутболКорегин Владислав

Георгий Джикия: Иностранным специалистам тяжело ощутить спартаковский дух

Защитник «Спартака» Георгий Джикия считает, что иностранные тренеры гораздо спокойнее относятся к вещам, имеющим большое значение для отечественных тренеров.

– Те нюансы, которые имеют значение для российского тренера, иностранец не то, что не замечает, он их не понимает. Российский тренер знает прошлое «Спартака», историю клуба, текущую ситуацию. Он по нескольку раз пропускает все через себя. А иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух, понять его. Это тяжело. Потребуется время. Поэтому иностранцы ко многому относятся спокойно. У них нет давления в голове, как у отечественного специалиста. У футболистов, кстати, то же самое.

Что касается Карреры, то я открываю результаты его АЕКа, вижу, что его команда выиграла, и мне становится приятно. Приятно, что у него идет, у него получается. Не хочу копаться в грязном белье: один он добивается результата, или кто-то ему помогает, – цитирует Джикию «Российская газета».

Напомним, что под руководством Карреры московский клуб впервые за 16 лет стал чемпионом России (2017).

На данный момент «Спартак» возглавляет немец Доменико Тедеско. Его команда занимает десятое место в РПЛ, набрав 22 очка.

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