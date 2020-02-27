Виктор Гончаренко: Как бы ЦСКА ни играл на сборах, в чемпионате все будет иначе Армейцы возобновят сезон домашним матчем против «Урала» 29 февраля.

Официальный сайт ЦСКА опубликовал фрагменты интервью Виктора Гончаренко для официальной программки матча 20-го тура чемпионата России против «Урала». Главный тренер армейцев рассказал о том, как прошла подготовка к весенней части сезона.

«Первый матч после длительного перерыва расскажет о многом, – отметил Гончаренко. – Его ждешь с особым волнением, потому что понимаешь, насколько важно хорошо его провести. Всю зиму мы живем надеждами, что весенний отрезок сложится для нас удачно. На команде лежит большая ответственность, и ПФК ЦСКА сделает все, чтобы как можно выше подняться в турнирной таблице. Зимой мы хорошо поработали, есть все основания полагать, что встречаем возобновление сезона во всеоружии. Разумеется, еще на сборах начали анализировать игру ближайших соперников, в первую очередь «Урала». Сделали максимум возможного, чтобы хорошо подготовиться к стартовым матчам.

В прошлом году мы довольно хорошо провели все зимние спарринги. На фоне этих побед у команды пропало чувство опасности, которое на самом деле необходимо. Казалось, успешные результаты на сборах сами собой перенесутся и на официальные игры. В результате, столкнувшись с суровыми реалиями, команда немного растерялась, а это, в свою очередь, привело к потере важных очков. Надеюсь, сейчас мы приобрели необходимый опыт, который не позволит повторить прошлые ошибки. Команда должна понимать: как бы мы ни играли на сборах, в чемпионате все будет иначе. Нам окажут совсем иное сопротивление, и к этому нужно быть готовым».

После 19 туров ЦСКА занимает четвертое место, набрав 34 очка. Матч армейцев против «Урала» состоится в субботу 29 февраля и начнется в 14:00 по московскому времени.