Рашид Рахимов: В нынешней ситуации «Зенит» на 90 процентов чемпион РПЛ Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов считает «Зенит» безоговорочным фаворитом РПЛ.

– Пока что «Зенит» не чемпион. Та ситуация, в которой находится команда, позволяет держать высокий уровень. Думаю, что расклад с первым местом уже в большей степени ясна. Ресурсы «Зенита» позволяют команде сохранять свой уровень. Человек, выходящий на замену, может показывать тот же футбол, что и игрок в основе. Команда Семака может даже сделать дубль. Осталось 11 матчей в чемпионате, но есть еще Олимп-Кубок России. У нас еще не было разрыва в 10 очков. В нынешней ситуации команда на 90 процентов чемпион. Это нельзя утверждать, но они не позволят себе так оступиться. Иначе потом можно попасть в неприятное положение, – цитирует Рахимова «Матч ТВ».

На данный момент подопечные Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Ближайший конкурент – «Краснодар» – отстает от питерской команды на 10 очков.

В 20-м туре «Зенит» дома сыграет с «Локомотивом». Начало встречи – в 19.00 по московскому времени.