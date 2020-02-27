Эшли Янг: Еще в детстве я часто смотрел матчи серии А и думал, что когда-нибудь буду там играть Полузащитник «Интера» Эшли Янг рассказал в интервью о том, доволен своим переходом в миланский клуб.

– В моей карьере было несколько моментов, когда мне приходилось что-то менять. Я начинал, как нападающий, потом был вингером, фланговым защитником. Тренеры понимали, что я универсал, а я старался на любой позиции приносить пользу команде. Еще в детстве я часто смотрел матчи итальянской лиги и думал, что, возможно, когда-нибудь я буду играть в Италии. И вот я здесь. Думаю, каждый футболист, надевавший форму «Интера», видел множество трофеев, выигранных «нерадзурри» за свою великую историю, и мечтал стать частью этой истории. И я не исключение, – цитирует Янга пресс-служба клуба.

Отметим, что 34-летний англичанин перешел в итальянскую команду 17 января из «Манчестер Юнайтед». С тех пор он принял участие в шести матчах, забив один гол и отдав два ассиста.

Сегодня в рамках ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы «Интер» примет «Лудогорец». Начало игры – в 23.00 по московскому времени.