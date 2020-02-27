«Рома» по сумме двух матчей одолела «Гент» и вышла в 1/8 Лиги Европы Ответный матч состоялся в Бельгии.

В 1/16 финала Лиги Европы «Гент» и «Рома» сыграли вничью 1:1. На 25-й минуте канадец Джонатан Дэвид вывел бельгийский клуб вперед, однако уже на 29-й «Рома» отыгралась стараниями голландца Джастина Клюйверта. Римляне выиграли первый матч на своем поле с результатом 1:0. Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра 28 февраля.