«Рома» по сумме двух матчей одолела «Гент» и вышла в 1/8 Лиги Европы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 февраля 2020 22:49ФутболШарафудинов Виктор

«Рома» по сумме двух матчей одолела «Гент» и вышла в 1/8 Лиги Европы

Ответный матч состоялся в Бельгии.

В 1/16 финала Лиги Европы «Гент» и «Рома» сыграли вничью 1:1.

На 25-й минуте канадец Джонатан Дэвид вывел бельгийский клуб вперед, однако уже на 29-й «Рома» отыгралась стараниями голландца Джастина Клюйверта.

Римляне выиграли первый матч на своем поле с результатом 1:0.

Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра 28 февраля.

Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой Французы – первые, норвежцы –, немцы – третьи, россияне – четвертые. Таков итог мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону. 22.02.2020 18:15 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев: Те, кто требуют покаяния от Логинова, могут смело идти в жопу! Олимпийская чемпионка Вильхельм призывает Логинова раскаяться за допинг Олег Матыцин: Минспорта обеспокоено ситуацией с обысками на чемпионате мира по биатлону
«Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между чемпионом мир в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем трех поясов Тайсоном Фьюри. 22.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце. 22.02.2020 13:15 Биатлон Волохов Юрий
Сумеет ли Сакик воскресить Наместникова, как Ничушкина? Виталий Славин подводит итоги дедлайна в НХЛ. 25.02.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
00:08 Хоккей Опубликовано расписание матчей первого раунда Кубка Гагарина
00:00 Хоккей Шипачев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, а Капризов – лучшим снайпером
23:44 Футбол Дубль Вишчи помог «Истанбулу» одолеть в дополнительное время «Спортинг» в Лиге Европы
23:31 Биатлон Российская биатлонистка Сливко поблагодарила тренера сборной Белоруссии
23:23 ММА Александр Волков: Может быть тогда Блейдс или Кормье проверят мои навыки борьбы?
23:10 Футбол «Базель» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, «всухую» выиграв оба матча против АПОЭЛа
23:04 Футбол «Эспаньол» обыграл «Вулверхэмптон», но в 1/8 финала Лиги Европы прошел английский клуб
22:58 Футбол «Байер» выбил «Порту» из Лиги Европы
22:51 Футбол «Вольфсбург» разгромил в Швеции «Мальме» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
22:49 Футбол «Рома» по сумме двух матчей одолела «Гент» и вышла в 1/8 Лиги Европы
22:48 Футбол Австрийский ЛАСК прошел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв голландский АЗ
22:30 Баскетбол «Барселона» на последних секундах вырвала победу у ЦСКА
22:23 Баскетбол «Зенит» проиграл «Баварии» и опустился на последнее место в Евролиге
22:12 Хоккей «Витязь» обыграл «Локомотив» по буллитам
21:53 Теннис Марат Сафин: У Шараповой не было прежней мотивации, кстати, она очень похожа на Курникову
21:46 Хоккей «Автомобилист» в гостях победил у «Ак Барса»
Московская вода: академики РАН осудили проекты Собянина и Воробьева
«Оптимизация контингента»: кому понадобились ижевские лицеи?
Руководство аэропорта «Петрозаводск» ушло в отставку
Жители МКД в Белгородской области смогут запретить продажу пива в своих домах
Эконом-жилье на «помойках»: как депутат Березин делает бизнес на здоровье людей
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика