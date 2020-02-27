«Байер» выбил «Порту» из Лиги Европы Леверкузенцы обыграли «драконов» и дома, и в гостях.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Байер» – «Порту» завершился со счетом 1:3.

По ходу встречи гости выигрывали 3:0. Лукас Аларио открыл счет на 10-й минуте, Керем Демирбай отличился на 50-й, а Кай Хаверц – на 58-й. В составе «Порту» единственный гол на 65-й забил Мусса Марега.

Португальский клуб доигрывал вдесятером, поскольку на 85-й минуте красную карточку получил Тикиньо Соарес.

«Байер» выиграл и первый матч против «Порту». Игра в Леверкузене завершилась со счетом 2:1 в пользу «фармацевтов».

Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра 28 февраля.