«Севилья» прошла «ЧФР Клуж» за счет гола на выезде Обе встречи 1/16 финала Лиги Европы завершились вничью.

Ответный матч первого раунда плей-офф Лиги Европы «Севилья» (Испания) – «ЧФР Клуж» (Румыния) завершился со счетом 0:0. Дальше прошел испанский клуб за счет преимущества по голам, забитым на чужом поле, поскольку первая встреча в Румынии закончилась с результатом 1:1.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 28 февраля.