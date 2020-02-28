«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы, добившись результативной ничьей в Лиссабоне Украинский клуб пробился в 1/8 финала впервые с 2016 года.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» – «Шахтер» завершился со счетом 3:3. Дальше прошел украинский клуб, поскольку в первом матче оранжево-черные обыграли португальскую команду в Харькове с результатом 2:1.

В Лиссабоне «Бенфика» трижды выходила вперед, но «Шахтер» трижды отыгрывался. В составе хозяев отличились Пицци (9-я минута), Рубен Диаш (36) и Рафа Силва (47). На 12-й минуте все тот же Рубен Диаш организовал первый гол «Шахтера», направив мяч в свои ворота. Далее в составе «горняков» отличились Тарас Степаненко (49) и Алан Патрик (71).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 28 февраля.