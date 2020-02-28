«Аякс» вылетел из Лиги Европы, уступив «Хетафе» по сумме двух матчей

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Аякс» – «Хетафе» завершился со счетом 2:1. Дальше прошел испанский клуб, поскольку у себя дома команда Хосе Бордаласа выиграла с результатом 2:0.
В Амстердаме форвард «Хетафе» Хайме Мата усложнил задачу чемпионов Голландии, забив гол уже на 5-й минуте. «Аяксу» нужно было выигрывать 4:1, однако прошлогодний полуфиналист Лиги чемпионов забил лишь два мяча. На 10-й минуте отличился Данило Перейра, а на 63-й защитник гостей Матиас Оливера забил в свои ворота.
Жеребьевка 1/8 финала состоится 28 февраля.
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