«Аякс» вылетел из Лиги Европы, уступив «Хетафе» по сумме двух матчей Домашняя победа амстердамскому клубу не помогла.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Аякс» – «Хетафе» завершился со счетом 2:1. Дальше прошел испанский клуб, поскольку у себя дома команда Хосе Бордаласа выиграла с результатом 2:0.

В Амстердаме форвард «Хетафе» Хайме Мата усложнил задачу чемпионов Голландии, забив гол уже на 5-й минуте. «Аяксу» нужно было выигрывать 4:1, однако прошлогодний полуфиналист Лиги чемпионов забил лишь два мяча. На 10-й минуте отличился Данило Перейра, а на 63-й защитник гостей Матиас Оливера забил в свои ворота.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 28 февраля.