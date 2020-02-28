«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы Первый матч соперников в Бельгии завершился вничью 1:1.

В ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брюгге» со счетом 5:0. На 27-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти, далее отличились Одеон Игало (34), Скотт Мактоминей (41), а в концовке встречи Фред оформил дубль (82 и 90+3). Стоит отметить, что с 23-й минуте бельгийский клуб играл вдесятером – прямую красную карточку получил защитник Симон Дели. Жеребьевка 1/8 финала состоится 28 февраля.