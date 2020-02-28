Андрей Тихонов: «Спартаку» нужно обыгрывать «Динамо» и идти дальше Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов – о предстоящем матче красно-белых против «Динамо» в рамках 20-го тура чемпионата России.

- Когда команда идет на 10-м месте, любые задачи кажутся достаточно сложными. Но все-таки красно-белые хорошо потренировалась во время паузы и провели качественные сборы. Поэтому мне кажется, что подопечным Тедеско все по силам. Нужно обыгрывать «Динамо» и идти дальше, - передают слова Тихонова «Известия».

Добавим, что встреча состоится 29 февраля в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.