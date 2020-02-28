Борис Игнатьев: Победа над «Зенитом» позволит «Локомотиву» с позитивом смотреть на оставшиеся игры Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев – о предстоящем матче железнодорожников против «Зенита» в рамках 20-го тура чемпионата России.

- Матч должен получиться крайне интересным. По сути, эта встреча подведет итоги проделанной работы командами в зимний период. На сборах оба коллектива показывали неплохой футбол и достойный уровень подготовки.

У «Зенита» сформировался качественный костяк. А у «Локомотива» наблюдаются некоторые проблемы в атаке. Думаю, главная сложность заключается в отсутствии конкуренции в нападении после ухода Федора Смолова в «Сельту». Однако железнодорожники могут нивелировать эти сложности за счет четких командных действий.

Победа в этом матче позволит москвичам с позитивом смотреть на оставшиеся игры сезона. А вот поражение усложнит им ситуацию, но ни в коем случае не лишит шансов на итоговый успех, - цитируют Игнатьева «Известия».

Добавим, что встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.