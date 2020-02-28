«Динамо» подшутило над защитниками «Спартака» в превью к московскому дерби (видео) Пресс-служба «Динамо» в преддверии дерби выпустила промо-ролик с защитниками «Спартака» Георгием Джикией и Самюэлем Жиго поющими под песню, посвященную «Динамо».

Напомним, что встреча 20-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» состоится 29 февраля в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени. 🎬 #ДинамоСпартак — это песня! Все на дерби!#ДинамоМосква #твоякоманДа #ВисокосноеДерби pic.twitter.com/wxDVBmpkxy — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 27, 2020