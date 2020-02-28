«Динамо» подшутило над защитниками «Спартака» в превью к московскому дерби (видео)

Напомним, что встреча 20-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» состоится 29 февраля в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.
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