«Динамо» подшутило над защитниками «Спартака» в превью к московскому дерби (видео) - Советский спорт
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28 февраля 2020 11:11Футбол

«Динамо» подшутило над защитниками «Спартака» в превью к московскому дерби (видео)

Пресс-служба «Динамо» в преддверии дерби выпустила промо-ролик с защитниками «Спартака» Георгием Джикией и Самюэлем Жиго поющими под песню, посвященную «Динамо».

Напомним, что встреча 20-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» состоится 29 февраля в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

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