Леонид Слуцкий: Трансферы – сложный процесс, камнем преткновения может стать что угодно - Советский спорт
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28 февраля 2020 12:45Футбол

Леонид Слуцкий: Трансферы – сложный процесс, камнем преткновения может стать что угодно

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил зимнюю трансферную кампанию команды.

- Мы были одним из самых активных игроков в премьер-лиге. Но я не думаю, что все наши переходы широко известны. Полагаю, что немногие в России слышали о футбольных способностях Пабло Сантоса, Оливера Абильдгора, Ильи Самошникова или даже Солтмурада Бакаева.

Конечно, тренеру всегда хочется большего. Даже если взять 20 звезд, всегда захочется взять 21-го игрока. Трансферы – сложный процесс. К примеру, по переходу Самошникова можно снять целый детектив, хотя внешне кажется, что это всего лишь футболист из первого дивизиона. Просто надо понять, что в футболе нет простых трансферов.

– Мутный рынок?
– Нет, но это жизнь. Нужно договориться с клубом, затем с игроком. Потом игрок будет советоваться с кучей людей, которые вокруг него. Еще идут обсуждения с агентом. Я видел трансферы, когда игроки требовали от клубов храма в пешей доступности или площадки для выгула собак. Так что камнем преткновения может стать что угодно, - передает слова Слуцкого «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в первом матче после зимней паузы «Рубин», занимающий 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиге, встретится на выезде с «Тамбовом».

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