Леонид Слуцкий: Трансферы – сложный процесс, камнем преткновения может стать что угодно

- Мы были одним из самых активных игроков в премьер-лиге. Но я не думаю, что все наши переходы широко известны. Полагаю, что немногие в России слышали о футбольных способностях Пабло Сантоса, Оливера Абильдгора, Ильи Самошникова или даже Солтмурада Бакаева.
Конечно, тренеру всегда хочется большего. Даже если взять 20 звезд, всегда захочется взять 21-го игрока. Трансферы – сложный процесс. К примеру, по переходу Самошникова можно снять целый детектив, хотя внешне кажется, что это всего лишь футболист из первого дивизиона. Просто надо понять, что в футболе нет простых трансферов.
– Мутный рынок?
– Нет, но это жизнь. Нужно договориться с клубом, затем с игроком. Потом игрок будет советоваться с кучей людей, которые вокруг него. Еще идут обсуждения с агентом. Я видел трансферы, когда игроки требовали от клубов храма в пешей доступности или площадки для выгула собак. Так что камнем преткновения может стать что угодно, - передает слова Слуцкого «БИЗНЕС Online».
Напомним, что в первом матче после зимней паузы «Рубин», занимающий 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиге, встретится на выезде с «Тамбовом».
Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео) Российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал очередную победу в Bellator. Ученик Федора Емельяненко является главным претендентом на пояс чемпиона. 22.02.2020 06:00 ММА Ващенко Сергей Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай А «Ювентус» ли он? Итальянский фаворит неожиданно проиграл во Франции (видео) Команда Маурицио Сарри в выездном поединке с «Лионом» была не похожа сама на себя, а потому потерпела заслуженное поражение.
27.02.2020 01:15 Футбол Мощенко Захар Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Овечкин и Ковальчук пали на Куликовом поле (видео) Кучеров снова в очках, Панарин в топ-3, а Гранлунд вытаскивает «Нэшвилл» за волосы из болота. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 28.02.2020 10:00 Хоккей Квартальнов отказался от Кубка континента. ЦСКА выиграл регулярный чемпионат В последний игровой перед плей-офф день «Ак Барс» отказался от Кубка континента, который завоевал действующий обладатель трофея и Кубка Гагарина ЦСКА. 27.02.2020 22:30 Хоккей Домрачев Владислав «В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья Кто MVP-2020, если не Панарин? «Рейнджерс», ведомый русским Хлебушком, продолжает отчаянно цепляться за уайлд-кард. На Лонг-Айленде парни с Бродвея, одержав восьмую гостевую победу кряду (4:3 ОТ), побили клубный рекорд. 26.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав