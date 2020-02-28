Доменико Тедеско: На весну лично моя задача – выиграть все встречи Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о задачах команды на весеннюю часть сезона.

- Да, могу сказать, что ситуация у команды сейчас не простая с точки зрения турнирной таблицы, но надо признать, что когда мы пришли сюда работать. С тех пор мало что изменилось. Однако, когда мы пришли, основной нашей задачей было стабилизировать ситуацию в команде и клубе.

На весну лично моя задача – выиграть все игры. Понятно, что это очень сложно, скорее всего, ни одна команда не сможет такое сделать. Но тем не менее, мы весь сбор работали как звери, эти восемь недель и, надеюсь, провели хорошую работу, чтобы максимально выполнить поставленную перед нами задачу.

Да, я хочу выиграть все матчи. А вы знаете тренера, который скажет вам обратное? Еще раз повторюсь, что это моя задача, личная цель. Каждый футболист хочет выиграть все матчи. Более того, мы можем выигрывать весной, можем выигрывать много, и в том числе, можем обыграть и «Зенит», почему нет? – сказал Тедеско.

Напомним, что в первом матче после зимнего перерыва «Спартак» в гостях сыграет против «Динамо». Встреча пройдет в Москве 28 февраля и начнется в 16:30 по московскому времени.