Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» сыграет с ЛАСКом , «Интер» – с «Хетафе» Матчи пройдут 12 и 19 марта.

В пятницу в Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

По ее итогам были сформированы следующие пары:

«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Копенгаген» (Дания)

«Олимпиакос» (Греция) – «Вулверхэмптон» (Англия)

«Глазго Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» (Германия)

«Вольфсбург» (Германия) – «Шахтер» (Украина)

«Интер» (Италия) – «Хетафе» (Испания)

«Севилья» (Испания) – «Рома» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) /«Зальцбург» (Австрия) – «Базель» (Швейцария)

«ЛАСК» (Австрия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Напомним, матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 12 и 19 марта. Финал турнира запланирован на 27 мая на Energa Arena в Гданьске.