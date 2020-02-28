Матчем «Крылья Советов» – «Оренбург» возобновится чемпионат России - Советский спорт
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28 февраля 2020 15:23ФутболЛипкин Антон

Матчем «Крылья Советов» – «Оренбург» возобновится чемпионат России

Начало игры – 18:30 (мск).

В пятницу возобновляется чемпионат России по футболу. Первый матч 20-го тура между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» пройдет в Самаре.

После 19 туров «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают предпоследнее место, у «Оренбурга» на одно очко больше и 14-е место.

В первом круге 20 октября «Крылья Советов» победили в гостях соперника (1:0) благодаря голу румына Паула Антона. В концовке игры на поле возникла стычка, в результате которой были удалены защитник самарцев Александр Анюков и главный тренер команды Миодраг Божович.

Отметим, что в прошлом сезоне «Оренбург» крупно выиграл в Самаре (3:0).

Матч «Крылья Советов» – «Оренбург» пройдет 28 февраля на «Самара Арене». Начало игры – 18:30 (мск).

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