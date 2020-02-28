Александр Кокорин: Буду стараться выйти на прежний уровень и выступить на ЧЕ-2020

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о подготовке ко второй части сезона в новой для себя команде.
– У меня было мало времени на подготовку, я прошел только два сбора с разными составами другой команды. Чувствую сейчас себя хорошо. Сыграл уже с новой командой в двух товарищеских матчах. Многих в «Сочи» я знаю, со многими уже играл. В коллективе приняли меня прекрасно. Хочу выходить играть в каждом матче, приносить пользу. В идеале еще забивать. Понятно, что в этом году пройдет чемпионат Европы. Я буду стараться выйти на свой прежний уровень и попасть на этот турнир.
Напомним, что 17 февраля «Сочи» официально объявил об аренде Кокорина из «Зенита» до конца сезона.
На зимних сборах 28-летний форвард провел два товарищеских матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
В рамках 20-го тура «Сочи» дома примет «Арсенал». Игра состоится 1 марта в 19.00 по московскому времени.
Де Брюйне за пять минут поставил «Реал» на колени. «Ман Сити» выиграл в Мадриде (видео) В ответной встрече «сливочным» не помогут Серхио Рамос и Бенджамен Менди. 27.02.2020 01:00 Футбол Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон Без Месси и Роналду. Символическая сборная первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов «Советский спорт» о главных героях первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. 27.02.2020 09:30 Футбол Велиев Эмиль Кто MVP-2020, если не Панарин? «Рейнджерс», ведомый русским Хлебушком, продолжает отчаянно цепляться за уайлд-кард. На Лонг-Айленде парни с Бродвея, одержав восьмую гостевую победу кряду (4:3 ОТ), побили клубный рекорд. 26.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий Малкин идет на тысячу, «Торонто» остается без ведущего защитника, а Михеев варит суп «Советский спорт» предлагает вашему вниманию последние новости и обзор очередного игрового дня в НХЛ 27.02.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой Французы – первые, норвежцы –, немцы – третьи, россияне – четвертые. Таков итог мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону. 22.02.2020 18:15 Биатлон Чикирис Олег Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль Женская сборная России осталась без медалей в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. 22.02.2020 15:45 Биатлон Мысин Николай Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав