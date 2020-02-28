Александр Кокорин: Буду стараться выйти на прежний уровень и выступить на ЧЕ-2020 Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах.

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о подготовке ко второй части сезона в новой для себя команде.

– У меня было мало времени на подготовку, я прошел только два сбора с разными составами другой команды. Чувствую сейчас себя хорошо. Сыграл уже с новой командой в двух товарищеских матчах. Многих в «Сочи» я знаю, со многими уже играл. В коллективе приняли меня прекрасно. Хочу выходить играть в каждом матче, приносить пользу. В идеале еще забивать. Понятно, что в этом году пройдет чемпионат Европы. Я буду стараться выйти на свой прежний уровень и попасть на этот турнир.

Напомним, что 17 февраля «Сочи» официально объявил об аренде Кокорина из «Зенита» до конца сезона.

На зимних сборах 28-летний форвард провел два товарищеских матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

В рамках 20-го тура «Сочи» дома примет «Арсенал». Игра состоится 1 марта в 19.00 по московскому времени.