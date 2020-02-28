«Крылья Советов» – «Оренбург». Составы команд Начало игры – 18:30 (мск).

Главные тренеры «Крыльев Советов» и «Оренбурга» Миодраг Божович и Константин Емельянов назвали составы на матч команд в 20-м туре премьер-лиги.

«Крылья Советов»: Фролов, Мияйлович, Карпов, Чернов, Зеффан, Тимофеев, Антон, Кабутов, Зиньковский, Попович, Радоньич.

Запасные: Овсянников, Рыжиков, Лысцов, Евинов, Бурлак, Гацкан, Иванов, Терехов, Глушенков, Голенков.

«Оренбург»: Довбня, Малых (к), Радакович, Сиваков, Терехов, Аюпов, Мишкич, Куат, Алвеш, Силла, Деспот.

Запасные: Климович, Готлиб, Чуканов, Шкофлек, Фамейе, Черных, Шахов, Кулишев, Лапшов, Козлов.

Матч «Крылья Советов» – «Оренбург» пройдет 28 февраля на «Самара Арене» и станет первым в чемпионате после зимнего перерыва. Начало игры – 18:30 (мск).

Напомним, что после 19 туров «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают предпоследнее место в РПЛ, у «Оренбурга» на одно очко больше и 14-я строчка.

В первом круге 20 октября «Крылья Советов» победили в гостях соперника (1:0) благодаря голу румына Паула Антона. В концовке игры на поле возникла стычка, в результате которой были удалены защитник самарцев Александр Анюков и главный тренер команды Миодраг Божович.