Александр Бубнов: В матче с «Оренбургом» самарцам поможет поддержка футбольного города Матч состоится сегодня в 18.30 (мск).

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим прогнозом на матч 20-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом».

– Ставлю на 1:0 в пользу самарцев. Важнейший матч на границе зоны вылета и «стыков», который весьма вероятно может сыграть решающую роль в вопросе выживания. Силы примерно равны, но самарцам поможет поддержка футбольного города, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что игра состоится сегодня в 18.30 на «Самара Арене».

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Оренбурга».