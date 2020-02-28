«Крылья Советов» – «Оренбург»: Болельщица попросила защитника Карпова жениться на ней (фото) Она подготовила специальный баннер со своим предложением.

Болельщица, присутствующая на матче 20-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом», подготовила баннер, на котором попросила центрального защитника самарцев Максима Карпова жениться на ней.

«Максим Карпов, женись на мне!!! Или я уйду в шоу «Холостяк» на ТНТ», – написала девушка на плакате, который попал в трансляцию на телеканале «Матч Премьер».

Отметим, что на данный момент счет в матче 1:0 в пользу хозяев. На 42-й минуте гол забил полузащитник Денис Попович.

Хозяева вынуждены доигрывать в меньшинстве после удаления полузащитника Срджана Мияловича на 23-й минуте, после чего был поставлен пенальти – голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов отразил удар форварда «Оренбурга» Джордже Деспотовича.

Матч «Крылья Советов» – «Оренбург» стал первым в РПЛ после зимнего перерыва.