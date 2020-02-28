Форвард «Тоттенхэма» Сон будет изолирован от команды В клубе опасаются, что футболист может заразить остальных игроков коронавирусом.

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин будет изолирован от команды по приезду из Южной Кореи, где ему предстоит операция из-за перелома руки.

Как сообщает Daily Mail, срок его изоляции составит две недели. Таким образом, «шпоры» хотят избежать возможного заражения коронавирусом.

В текущем сезоне нападающий провел 32 матча, забил 16 голов и отдал 9 голевых передач. Травму он получил 16 февраля в поединке с «Астон Виллой» (3:2).