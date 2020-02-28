Альба вернулся в общую группу «Барселоны» перед дерби с «Реалом» Встреча состоится 1 марта и пройдет в Мадриде. Начало поединка – 23.00 мск.

Защитник «Барселоны» Жорди Альба оправился от травмы и провел сегодняшнюю тренировку в общей группе.

Как сообщает Sport.es, для полного восстановления игроку потребуется еще два дня. Таким образом, 30-летний футболист может войти в заявку команды на матч с «Реалом» в 26-м туре примеры.

В текущем сезоне Альба провел 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.