Лига Европы. 1/8 финала. Все пары В прошлом сезоне победителем турнира стал лондонский «Челси».

Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи этой стадии турнира состоятся 12 марта, а ответные – 19-го числа. «Истанбул ББ» – «Копенгаген» «Олимпиакос» – «Вулверхэмптон» «Рейнджерс» – «Байер» «Вольфсбург» – «Шахтер» «Интер» – «Хетафе» «Севилья» – «Рома» «Айнтрахт» – «Базель» ЛАСК – «Манчестер Юнайтед»