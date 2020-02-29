«Рома» объявила о выкупе Манчини и Верету Оба футболиста были арендованы минувшим летом.

«Рома» выкупила контракты защитника Джанлуки Манчини и полузащитника Жордана Верету.

Манчини, принадлежавший «Аталанте», перешел в стан римлян за 13 млн евро. Еще 8 млн евро будут выплачены в качестве бонусов. Что касается Верету, то его трансфер обошелся «волкам» в 16 млн евро. Еще два млн евро – бонусы. Он перешел из «Фиорентины».

Добавим, что в нынешнем сезоне 23-летний Манчини отыграл 31 матч, а на счету 26-летнего Верету 33 поединка.