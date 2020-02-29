«Рома» объявила о выкупе Манчини и Верету

«Рома» выкупила контракты защитника Джанлуки Манчини и полузащитника Жордана Верету.
Манчини, принадлежавший «Аталанте», перешел в стан римлян за 13 млн евро. Еще 8 млн евро будут выплачены в качестве бонусов. Что касается Верету, то его трансфер обошелся «волкам» в 16 млн евро. Еще два млн евро – бонусы. Он перешел из «Фиорентины».
Добавим, что в нынешнем сезоне 23-летний Манчини отыграл 31 матч, а на счету 26-летнего Верету 33 поединка.
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия «Уайлдер – сильный, Фьюри – умный». Боксерский мир о предстоящей битве Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. 21.02.2020 15:30 Бокс Команда Знарка – скрытый фаворит Запада Давно «Спартак» не выходил в плей-офф столь уверенно. 11 февраля красно-белые переиграли дома «Металлург» и за две недели до окончания регулярного чемпионата оформили себе место в восьмерке Запада. 26.02.2020 15:30 Хоккей Федоровский Александр Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Леонид Калошин: Графику «возможен пенальти» увидят не везде Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России рассказал о повсеместном использовании видеоповторов на матчах весенней стадии премьер-лиги. 28.02.2020 10:00 Футбол Григорьевская Юлия «В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай Хаверц потушил пламя «драконов». «Байер» прошел «Порту» в Лиге Европы Гол и две результативные передачи капитана леверкузенцев не оставил сопернику шансов. 27.02.2020 23:00 Футбол Зибрак Артем