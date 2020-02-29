Сергей Кирьяков: При удачной победной серии «Динамо» может рассчитывать на еврокубки - Советский спорт
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29 февраля 2020 10:48Футбол

Сергей Кирьяков: При удачной победной серии «Динамо» может рассчитывать на еврокубки

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков считает, что бело-голубые могут попасть в еврокубки по итогам сезона.

- Весна покажет нам, справился ли Новиков со своей работой или нет. Шансы на хорошие места по итогам чемпионата у команды все равно остаются, при удачной победной серии можно рассчитывать на еврокубки, - цитирует Кирьякова «РИА Новости».

Добавим, что «Динамо» после 19 туров набрало 24 очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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