Сергей Кирьяков: При удачной победной серии «Динамо» может рассчитывать на еврокубки Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков считает, что бело-голубые могут попасть в еврокубки по итогам сезона.

- Весна покажет нам, справился ли Новиков со своей работой или нет. Шансы на хорошие места по итогам чемпионата у команды все равно остаются, при удачной победной серии можно рассчитывать на еврокубки, - цитирует Кирьякова «РИА Новости».

Добавим, что «Динамо» после 19 туров набрало 24 очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.