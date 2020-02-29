Сергей Кирьяков: При удачной победной серии «Динамо» может рассчитывать на еврокубки

- Весна покажет нам, справился ли Новиков со своей работой или нет. Шансы на хорошие места по итогам чемпионата у команды все равно остаются, при удачной победной серии можно рассчитывать на еврокубки, - цитирует Кирьякова «РИА Новости».
Добавим, что «Динамо» после 19 туров набрало 24 очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.
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