Сергей Кирьяков: Весной все внимание в чемпионате будет уделяться «Спартаку» Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков считает, что все внимание в весенней части чемпионата России будет уделяться выступлению «Спартака».

- Если «Спартак» неудачно начнет весеннюю часть, то в дальнейшем уже не придется ни на что рассчитывать. Со «Спартака» всегда спрос намного больше, чем с других команд. Все внимание в чемпионате будет уделяться именно этой команде. (Доменико) Тедеско так же все обсуждают, люди хотят понять принципы его работы. Всем интересно, продолжит ли «Спартак» играть в тот не очень хороший футбол, который был осенью, - цитирует Кирьякова «РИА Новости».

Добавим, что «Спартак» после 19 туров набрал 22 очка и занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.