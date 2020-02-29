Андрей Червиченко: Мне кажется, что «Динамо» не проиграет Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от дерби «Динамо» - «Спартак», которое состоится в рамках 20-го тура чемпионата России.

- Трудно делать какие-то прогнозы на первый после перерыва матч. У команд свежие эмоции, неплохое настроение. В «Спартаке» сейчас нет такого ужаса, который был в концовке первой части чемпионата. И та, и другая команда могут показать вполне достойный футбол. «Динамо» в последнее время очень правильно реагирует на свои ошибки и всегда пытается их исправить. Мне кажется, что «Динамо» не проиграет. Будет ничья, - цитирует Червиченко Sport24.ru.

Добавим, что встреча пройдет в Москве 29 февраля и начнется в 16:30 по московскому времени.