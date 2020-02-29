Форвард «Челси» Абрахам выбыл на неопределенный срок - Советский спорт
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29 февраля 2020 15:12ФутболГичунцев Артур

Форвард «Челси» Абрахам выбыл на неопределенный срок

Игрок испытывает проблемы с лодыжкой.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что нападающий «синих» Тэмми Абрахам выбыл из строя.

По его словам, у футболиста вновь начались проблемы с лодыжкой. Отметим, что 22-летний игрок травмировал ногу еще в январе, но потом вернулся в строй.

По словам специалиста, болевые ощущение вернулись, и англичанин не может тренироваться в обычном режиме.

«Я не доктор, поэтому не могу сказать вам, когда он вернется. Что ж, это футбол. Такое случается», – цитирует Лэмпарда The SUN.

В текущем сезоне воспитанник «Челси» отыграл 34 матча, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач.

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