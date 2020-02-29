Владелец «Стяуа» объяснил безвыигрышную серию команды избытком секса у футболистов - Советский спорт
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29 февраля 2020 18:25ФутболШарафудинов Виктор

Владелец «Стяуа» объяснил безвыигрышную серию команды избытком секса у футболистов

Клуб из Бухареста не может выиграть в чемпионате Румынии уже 4 матча кряду.

Владелец ФК «Стяуа» Джиджи Бекали считает, что последние неудачи команды связаны с тем, что футболисты бухарестского клуба слишком часто занимаются сексом. Вместе с тем, Бекали похвалил главного тренера лидера чемпионата Румынии ЧФР Дана Петреску за то, что тот ограничил общение своих игроков с женами и подругами.

«Мои игроки слишком часто занимаются любовью со своими подругами, – цитирует Бекали ESPN. – Вот почему они не слишком хорошо играют в футбол в последнее время. Посмотрите на Дана Петреску – игроки его команды видятся с женщинами только раз в неделю. Наш нападающий Флоринел Коман мог бы отдохнуть, но он занимается другими делами».

«Стуяа» в четырех последних турах румынского чемпионата потерпела два поражения и дважды сыграла вничью. Клуб Бекали занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 44 очка в 26 матчах.

ЧФР лидирует в чемпионате, имея 52 очка.

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