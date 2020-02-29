СМИ: Аллегри может вернуться в «Ювентус»

«Ювентус» уволит Маурицио Сарри с должности главного тренера, если команда не пройдет французский «Лион» в Лиге чемпионов.
Согласно источнику, туринский клуб готов пригласить на временной основе Массимилиано Аллегри, который работал с командой с 2014 по 2019 год.
Отмечается, что главной целью «старой синьоры» является рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, но испанец не собирается покидать англичан как минимум до лета 2020 года. Ожидается, что до его прихода «Юве» будет играть под руководством Аллегри.
Добавим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус» завершился в пользу французов – 1:0. Ответный поединок состоится 17 марта и пройдет в Турине.
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