Дубль Алонсо спас «Челси» от поражения в матче против «Борнмута» Команда Фрэнка Лэмпарда занимает четвертое место в АПЛ.

Матч 28-го тура чемпионата Англии «Борнмут» – «Челси» завершился со счетом 2:2.

Лондонцы открыли счет на 33-й минуте стараниями Маркоса Алонсо, однако по ходу второго тайма хозяева вышли вперед. На 54-й отличился Джефферсон Лерма, а на 57-й – Джошуа Кинг. От поражения «Челси» спас второй гол Алонсо, который испанец забил на 85-й минуте.

Команда Фрэнка Лэмпарда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Борнмут» опустился на 17-ю строчку с 27 очками.

7 марта «Борнмут» сыграет в гостях с «Ливерпулем». «Челси» 8 марта примет «Эвертон».