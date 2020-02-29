«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью, не сумев забить друг другу

Матч 20-го тура чемпионата России «Зенит» – «Локомотив» завершился вничью 0:0.
В первом тайме соперники на двоих не нанесли ни одного удара в створ. Итоговая статистика 4:1 в пользу хозяев. По общему количеству ударов «Зенит» тоже опередил «Локомотив» – 18:11.
Главный тренер железнодорожников Юрий Семин был удален на трибуну за протесты против действий судей на 25-й минуте. На 14-й Семин получил предупреждение от главного арбитра Евгений Турбина.
Нулевая ничья прервала 4-матчевую победную серию «Зенита». Команда Сергея Семака продолжает лидировать в РПЛ, набрав 46 очков. У «Ростова», ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива» по 35 очков. По дополнительным показателям команда Семина уступает соперникам, а потому находится на пятом месте. При этом краснодарцы свою встречу 20-го тура проведут завтра 1 марта – дома против «Уфы».
8 марта «Локомотив» сыграет дома с «Ахматом». 9 марта «Зенит» примет «Уфу».
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