Кирилл Новиков: Учитывали, что у «Спартака» медленная защита Наставник «Динамо» после поражения от «Спартака» не согласился, что появление на поле нападающего Николая Комличенко было запоздалым решением.

- Мы разочарованы результатом, – признался Новиков. – Очень хотелось добиться победы на своем стадионе перед своими болельщиками. К сожалению, мы это не смогли сделать. Но я не могу предъявить претензии своим игрокам, потому что было видно, что они выкладываются на двести процентов и делают все возможное, чтобы выиграть этот матч. «Спартак» реализовал свои моменты, мы, к сожалению, нет. Отсюда и такой результат.

- Во втором тайме на поле появился Николай Комличенко, и игра «Динамо» в атаке стала совсем другой. Сам нападающий дважды попал в штангу. Не считаете ли вы, что нужно было выпускать Комличенко с первых минут?

- Нет, не считаю. Мы планировали сделать так, чтобы три наших быстрых нападающих (Клинтон Нжи, Сильвестр Игбун и Себастьян Шиманьски. – Прим. ред.) в первом тайме проделали большой объем скоростной работы. Учитывая тот факт, что у «Спартака» достаточно медленная защита, нужно было использовать наше преимущество в скорости. Мы пытались вскрывать оборону соперника за счет скоростных предложений, и у нас было понимание, что при таком рисунке игры игроки обороны соперника рано или поздно устанут. И как раз на этом фоне собирались выпустить Николая, который за счет своей мощи и других игровых качеств мог бы использовать свои моменты. В принципе так и получилось, и если бы Комличенко в тех моментах, где он попал в штангу и перекладину, забил голы, мы бы сейчас говорили о том, что все было сделано правильно. Но вы сами видели: у «Спартака» удар впритирку со штангой заходит в ворота, а у нас от этой штанги мяч, к сожалению, отлетает не в ворота, а совсем в другую сторону.