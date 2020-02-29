Сергей Семак: Накала было много, моментов мало, а результат справедлив - Советский спорт
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29 февраля 2020 22:05ФутболШарафудинов Виктор

Сергей Семак: Накала было много, моментов мало, а результат справедлив

Главный тренер «Зенита» прокомментировал нулевую ничью с «Локомотивом».

В 20-м туре лидер чемпионата разошелся миром с командой Юрия Семина – 0:0. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча назвал «Локомотив» одной из лучшей команд РПЛ, отметив качество оборонительной работы соперника.

«Накала было много, моментов мало, – цитирует Семака Sport24.ru – В первом тайме играли хуже, много ошибались. У «Локо» была возможность убегать в контратаки. После перерыва у нас было не так много моментов, и мы не смогли воплотить их в гол. Наверное, справедливый результат. Хотели победить, но не получилось.

Сложно объяснить, почему игроки ошибались в простых ситуациях. Наверное, напряжение матча давило. Мы старались играть более сложно. Но в футболе это не всегда хорошо.

Что касается Малкома, то он почти полгода не играл. Сегодня он двигался хорошо. Конечно, Малком будет прибавлять и создавать больше остроты. Не надо забывать, что мы играли против одной из лучших команд чемпионата. Поэтому было сложно.

По поводу игры Ерохина в атаке. Если бы могли выпустить Ригони, выпустили бы его. А так у нас выбора не было. Ерохин здорово двигался. Но к сожалению, он плохо распорядился теми моментами, которые у него были.

Мы играли против команды, которая оборонялась низко. Через центр было проходить сложно. Поэтому пытались сконцентрироваться на флангах. Чтобы растащить плотные редуты игроков «Локо», которые оборонялись хорошо.

Надеюсь, что скоро Дзюба начнет тренироваться и примет участие в ближайших матчах.

Азмун пропустил день. У него было недомогание. Нам было важно его поберечь. То, что он готов играть, это его красит. Он горел желанием играть. Это решение вызывает уважение. Он сыграл столько, сколько смог. У нас и Дзюба с температурой в свое время играл».

Команда Сергея Семака продолжает лидировать в РПЛ, набрав 46 очков. У «Ростова», ЦСКА, «Краснодара» и «Локомотива» по 35. При этом краснодарцы свою встречу 20-го тура проведут завтра 1 марта – дома против «Уфы».

9 марта «Зенит» примет «Уфу».

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